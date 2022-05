Teisipäevast läheb võõrtööjõu palkamine lihtsamaks ja odavamaks

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teatel on ettevõtete jaoks kõige positiivsema mõjuga muudatus tippspetsialisti palgakriteeriumi vähendamine. Kui praegu tuleb välismaalaste seaduse kohaselt maksta tippspetsialistile vähemalt kahekordset Eesti keskmist töötasu, siis alates 24. maist väheneb see nõue 1,5-kordse keskmise palgani.

Pääsevad piirarvust

See tähendab, et kõik välismaalased, kellele tööandja maksab vähemalt 1,5-kordset Eesti keskmist töötasu, on välismaalaste seaduse tähenduses tippspetsialistid. Muudatuse positiivne mõju seisneb koja sõnul selles, et edaspidi on tippspetsialistil võimalik taotleda tähtajalist elamisluba töötamiseks sisserände piirarvu väliselt, kui tööandja maksab välismaalasele vähemalt 1,5-kordset Eesti keskmist palka.