Kartus Hiinat ärritada? Taiwan jääb Bideni kaubandusleppest kõrvale

USA mõttekoja CSIS (Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskus) majandusküsimuste asejuht Matthew Goodman märkis, et mõned kokkuleppe osapooled Vaikse ookeani piirkonnast võivad pettuda, sest see ei too endaga kaasa paremat ligipääsu USA turule.

«Ma arvan, et paljud partnerid vaatavad seda nimekirja ja ütlevad: see on hea probleemide loetelu. Ja mul on hea meel olla kaasatud,» rääkis president Barack Obama ajal riiklikus julgeolekunõukogus rahvusvahelist majandust kureerinud Goodman, lisades, et käegakatsutava kasu saamine on küsitav.