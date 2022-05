Kindlustusfirma: inimesed hindavad oma kodust vara liiga madalalt

«PZU kogemus näitab, et inimesed ei hinda oma vallasvara, nagu kodutehnika, riiete ja mööbli väärtust sageli adekvaatselt. Sellest tulenevalt pole kindlusandjal õnnetuse korral võimalik vara tegelikku väärtust tihti hüvitada, kuna kindlustuskaitse pole olnud piisav,» ütles PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk pressiteates lisades, et kindlustuslepingut sõlmides tasub meeles pidada, et koduse vara alla liigitub kõik, mida on võimalik liigutada.

Ta tõi välja, et sel aastal on hävinud tulekahjus läbi kahe korruse ulatuv korter, kuid kodune vara oli kindlustatud vaid 15 000 euro ulatuses. Kõige suuremad hüvitised on seejuures tulnud välja maksta tulekahjude korral ja selliste juhtumite korral on kindlustussumma osutunud peaaegu alati ebapiisavaks, mis tähendab, et osa kahjust on jäänud hüvitamata.

Kui kodu on varustatud signalisatsiooniga, siis koduse vara kindlustussummale ülemist piiri ei ole. Signalisatsiooni puudumisel on kindlustussumma ülempiiriks 125 000 eurot. Väärtesemed on kindlustatud 4000 euro väärtuses, kui kindlustuslepingus ei ole märgitud teisiti.