Ehitusega saab endiselt raha teenida: Pro Kapitali kasum tegi võimsa hüppe

Ettevõtte kogukäive oli auditeerimata konsolideeritud vahearuande järgi tänavu esimeses kvartalis 7,9 miljonit eurot, mis on 42 protsenti rohkem kui eelmise aasta sama perioodi 5,6 miljonit eurot. Kinnisvarast saadav tulu aruandeperioodil on seotud Kalaranna Kvartali majade valmimisega ja korterite klientidele üle andmisega.

Pro Kapitali tegevjuhi Edoardo Preatoni sõnul oli selle aasta esimene kvartal ebatüüpiline ja veebruaris alanud Venemaa invasioon Ukrainasse tekitab piirkonna geopoliitiliste riskide tõttu muret. Siiski näitavad turud nõudluse poole pealt stabiilsust ning hinna- või huvilangust kinnisvaraturul toimunud ei ole. Ehitusturg pakub Preatoni sõnul väljakutseid tänu koroonaga seotud tarneprobleemidele. Samuti on keeruline seis sõjast mõjutatud piirkondadest materjalide soetamisega, mis on viinud materjalide hinnatõusuni.

"Tallinnas oleme jätkanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali ehitusega," märkis Preatoni enda ülevaates. "2022. aasta esimeses kvartalis oleme jätkanud korterite üleandmisega Kalaranna kvartali arenduses, kus on valmimas kaheksa maja kokku 240 korteriga. Tänasel päeval anname üle kortereid Kalaranna 8/3 ja 8/4 majades ning kõik selle etapi äripinnad ning 99 protsenti korteritest on broneeritud või kaetud eellepingutega."

Eelmisel aastal hakkas Pro Kapital ehitama Kristiine Citysse kerkivaid Kindrali Maju. Valmimisel on kolm majade kompleksi 195 korteriga. Selle projekti puhul sai broneeringute või eellepingutega kaetud üle poole korteritest juba enne ehituslepingu allkirjastamist. Nüüdseks ei ole Kindrali Majade arenduses ühtegi vaba korterit. Kaks maja on planeeritud valmima mai lõpus ja juunis ning plaanide kohaselt annab ehitaja esimesed korterid meile üle mai neljandal nädalal.

"Vilniuses on meil müümata ainult neli korterit Šaltinių Namai Attico arenduses – nende hulgas üks näidiskorter. Kinnisvaraturg oli 2021. aastal väga aktiivne ning oli näha suurt huvi luksuslike korterite vastu ning meie korterite ruutmeetrihind oli sealsel turul üks kõrgemaid. Oleme saanud ehitusettevõtetelt pakkumisi uue etapi linnavillade ning äripindade ehitamiseks ning planeerime sellel suvel ehitust alustada," märkis Preatoni.

"Oleme allkirjastanud eellepingu 380 toaga hotelli ostuks Sitsiilias – Domina Zagarella Sicily –, mis asub saare suurema linna Palermo lähedal. Tegeleme praegu varade põhjaliku due diligence’iga ning usume, et see on hea võimalus meie portfelli laiendamiseks."