Azovstali tehase omanik kavatseb oma superjahi maha müüa

Akhmetovi ettevõtte System Capital Management pressiesindaja Jock Mendoza-Wilson ütles New York Timesile, et olukorda arvestades kaalutakse selle müüki. Laeva ehitusega seotud allikas väitis Times'ile, et sõja puhkemine ehitust ei seganud ja Ahmetovi pereliikmed sõitsid isegi kohale protsessi detaile jälgima.

Lürssen väiteid ei kommenteerinud. Tähelepanuväärsel kombel on laevafirma ühtlasi ehitanud teadmata omanikuga ja Vladimir Putiniga seostatud superjahi Scheherazade, mis on Luminance'ist veidi lühem.

Ahmetovi vara hinnatakse 7,3 miljardile dollarile. Aprilli lõpus ütles et Šveitsi meediale, et Mariupol on alati olnud ja jääb alatiseks Ukraina linnaks. "Olen uhke, et Azovstal on meie vastupanu kants."