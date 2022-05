Bill Gates: mul ei ole krüptoraha, sest see on ühiskonnale kasutu

«Mul pole üldse krüptoraha. Mulle meeldib investeerida asjadesse, mis toodavad midagi kasulikku. Ettevõtete väärtus seisneb selles, et nad valmistavad suurepäraseid tooteid, aga krüpto väärtus sõltub ainult sellest, palju selle eest ollakse nõus maksma. Nii et ühiskonnale see midagi juurde ei anna,» vahendas Business Insider miljardäri seisukohta.

Gates on varemgi krüptot sarjanud. Näiteks on ta hoiatanud, et kui inimene pole just nii rikas nagu Tesla asutaja Elon Musk, ei maksaks krüptomulliga kaasa minna. «Ma arvan, et inimesed lähevad selliste maaniatega kaasa. Ma pole bitcoin'i suhtes optimistlik,» sõnas ta 2021. aastal.