Vene elektrimüüja löödi Eesti turult minema

Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas sanktsioonide all olev Inter RAO ja tema tütarühingud ei saa tänasest kaubelda Nord Pooli päev-ette elektribörsil. See tähendab, et ettevõte ei saa müüa elektrit Leedu ja Läti hinnapiirkonda ja ühtlasi ei saa ettevõte tütarfirma Inter RAO Eesti enam Eestis elektrimüüjana tegutseda.