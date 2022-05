Remondis käinud parvlaev Soela on taas sõidus

Hiljutises väikesaarte transpordiühenduste uuringus tõdeti, et väikesaarte sadamad on laevaliinide teenindamiseks sobivad ja piisavalt korras. Transpordiameti ühistranspordi osakonna juhataja Mihkel Mäeker ütles aga, et üks põhilisemaid uuringus tõstatatud küsimusi oli laevade sobivus liinile. Lisaks Runö ja Wrangö sobimatusele on tehnilisi probleeme ka Kihnu Virve, Ormsö ja Soelaga, kuigi ligikaudu kümneaastastel laevadel peaks suurem osa elukaarest veel ees olema. «Asenduslaevad on üks teema, millele tulevikus tähelepanu pöörata,» nentis Mäeker.