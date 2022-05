Sooman: Tallinna vanalinn on hääbumas, pidu käib ainult Bermuda kolmnurgas

«Kogu see hingemattev arhitektuur ning vanalinnalik melu on aga aastatega märkamatult, kuid järjepidevalt kohalikele inimestele võõraks jäänud. Kui nädalavahetuseti «ohukolmnurgas» pidutsevad noored välja jätta, siis üha vähem jääb alles neid, kes vanalinna spontaanselt või pooljuhuslikult satuvad, kuna seal ju niikuinii alati toimub midagi. Paraku ei toimu. Telliskivis toimub. Noblessneris toimub. Rotermannis toimub. Isegi Tallinna keskturul toimub rohkem, kui hoolega vaadata,» lisas ta.

«Kindlasti ei paku ma välja, et peaksime kontrollimatult pingutama selle nimel, et vanalinnas jookseks ringi keskaegsete narrimütsidega kääbused, munakividele suitsukoni loopinud inimene tomatitega loopimiseks kaaki aheldataks või iga nurga peal kiirelt tüütuks muutuv fiidelimuusika kajaks. Eesmärk ei ole teha tolandust või pidada ülal kümnest kuueni avatud teemaparki,» lisas ta.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige toonitas, et Tallinna vanalinn on meie linnaruumide linnaruum. «On ekslik arvata, et kinnisvara kui üksik ühik ning linnaruum kui tervik ei oleks omavahel tihedalt seotud. On siililegi selge, et eelmainitud Telliskivi, Noblessneri ning Rotermanni elu ja melu taga ongi edumeelsed kinnisvaraarendajad, kelle otsene huvi on piirkond muuta võimalikult läbikäidavaks ja atraktiivseks,» märkis ta.