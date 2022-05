EDETABEL ⟩ Briti rikkurite sissetulekud aina kasvavad: suurim varandus on hindu miljardäriperekonnal

Kõige halvemini on sel aastal läinud aga Vene oligarhil Roman Abramovitšil, kes on varasemast 12 miljardi naelasest varandusest kaotanud tervelt poole ja kukkunud edetabelis 20 kohta. Abramovitši on tabanud sanktsioonid ja ta on olnud sunnitud maha müüma Chelsea jalgpalliklubi. 10 miljardist naelast 3 miljardit on kaotanud ka usbeki päritolu oligarh Alisher Usmanov.

10 rikkamat on varanduse teeninud väga erineval moel

Sri ja Gopi Hinduja perekond on teeninud oma varanduse tööstus- ja finantsgrupist - nende varanduseks on tervelt 28,5 miljardit naela.

Teisele kohale platseerub Sir James Dysoni perekond 23 miljardiga, kolmandale David Reubeni perekond 22,3 miljardiga ning neljandaks jääb Sir Leonard Blavatnik. Miljardid on teenitud vastavalt kodukaupade ja tehnoloogiaäri, interneti- ja kinnisvaraäri ning muusika- ja meediaimpeeriumiga.

Internetimaksed on rikkaks teinud Guillaume Rousazi, kelle varanduseks on üle 19 miljardi. Järgmiseks tuleb edetabelis taas India päritolu rikkur - Lakshmi Mittali perekond on teraseärist teeninud 17 miljardit naela. Järgneb eestlastele tuttava brändi Henkel omanik Christoph Henkel 15 miljardiga.

Jaekaubandusärist on 13,5 miljardi teeninud Westonite perekond, Rausingute pärandus ja investeeringud on nende varanduse paisutanud 12 miljardini ja õllemüügist on 11,4 miljardit teeninud Charlene de Carvalho-Heineken ja abikaasa Michel de Carvalho.