Lux Express: Vene kütuse maht siseriiklikel liinidel on 15 protsenti

Kuna bussid roteeruvad, siis võib Lux Expressi rahvusvahelise äri juhi Rait Remmeli sõnul mõni Tallinn-Peterburi liini bussidest sõita ka Eestis. «Siseriiklikus liiniveos on busside roteerumise tõttu kasutusse sattuva Vene kütuse maht marginaalne jäädes 15 protsendi juurde,« ütles Remmel BNS-ile. Venemaal kütust tankides on tema sõnul liitri hinnaks 85 senti, Eestis 1,34 eurot. «Kütusehinna vahe on pooleteistkordne – väiksem kui paljud ilmselt arvavad,» lausus Remmel.

Tema sõnul on tõhusa kasutamise tagamiseks enamik busse rotatsioonis erinevate liinide vahel ning sõidavad erinevates riikides. «Tangime oma busse kõikides nendes riikides, kus me sõidame – Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Venemaal ja Soomes,» rääkis Remmel.

Lux Expressil on praegu Peterburist Tallinna suunal iga päev neli reisi. «Tallinn-Peterburi liin on olnud väga oluline värav nii Ukraina põgeniku kui ka Eesti riigi jaoks ja oleme pidanud seda liini töös hoidma. Kõik Peterburi liinil tegutsevad bussifirmad tangivad oma busse Venemaal – see on pikamaasõitude puhul ka igati loogiline,» lausus Lux Expressi rahvsuvahelise äri juht. Remmeli sõnul järgib Lux Express kehtivat seadusandlust ning kõik Lux Expressi bussid läbivad piiril tollikontrolli. «Mingeid etteheiteid meie tegevusele ei ole olnud,» kinnitas ta.