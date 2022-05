LNG VÕIDUJOOKS ⟩ Soomlased rentisid LNG-laeva ja loodavad ka terminali talveks püsti panna

Soome rahandusministri Annika Saarikko sõnul võimaldab järgmisel talvel kasutusele võetav LNG-ujuvterminal (FSRU) mõlemal pool Soome lahte läbi saada ilma Vene gaasita, mille tarned võivad Soome juba lähipäevil lõppeda, vahendas Yle.

Kui varem plaaniti, et taasgaasistamise võimalusega ujuvterminal tuleb kõige pealt vähemasti aastaks Paldiskisse ja siis liigub edasi Soome, mille gaasitarbimine on 4-5 korda suurem kui Eestis, siis nüüd loodavad soomlased ka oma LNG vastuvõtu võimaluse enne talve valmis ehitada.

Soomlased loodavad, et FSRU rentimisel osaleks ka Eesti pool ning sel juhul jaotatakse kulud vastavalt gaasitarbimise osakaaludele.

Valitsuse teatel hakkab FSRU asuma Lõuna-Soomes, kuid esilagu kindlat kohta välja ei öeldud. Laevale ehitatakse vajalikud sadamarajatised nii Soome kui ka Eesti rannikule. Kui need valmivad Eestis enne Soomet, saab terminalilaev ajutiselt paikneda Eesti rannikul kuni Soomes vajaliku taristu valmimiseni, kinnitas Saarikko.

Soome saabuva LNG terminalilaeva Exemplari maht on 151 000 kuupmeetrit, mis vastab ligikaudu 68 000 tonnile veeldatud maagaasile (LNG). LNG tarnitakse terminalilaevale tankeritega maailmaturult. Tankereid oodatakse terminali külastama 2-3 korda kuus. Veeldatud maagaas aurustatakse uuesti laeva pardal ja suunatakse maagaasi ülekandevõrku.

Gasgridi sõnul täpsustatakse projekti ajakava juunis. LNG terminali laevaprojekti kogumaksumus 10-aastase rendilepingu alusel on hinnanguliselt ligikaudu 460 miljonit eurot. Lisaks summale lisanduvad kasutusmahuga seotud kulud.

Venemaa lõpetab gaasitarned Soome juba homme

Täna teatas ka Soome gaasifirma Gasum, et Venemaa gaasitarned Soome lõpetatakse laupäeva hommikul kell 7.00 Moskva aja järgi. «On väga kahetsusväärne, et meie tarnelepingu alused maagaasitarned nüüd peatatakse. Aga me oleme selleks olukorraks hoolikalt valmistunud ja gaasivõrgus häireid ei tule,» ütles Gasumi peadirektor Mika Wiljanen. Teatavasti ei nõustunud Gasum Venemaa nõudmisega minna üle uuele gaasimaksesüsteemile ning kavatseb esitada arbitraaži hagi.

2022. aasta suvehooajal varustab operaator oma kliente gaasiga muudest allikatest - Balticconnectori torujuhtme kaudu Eestist.

Eestile tuli soomlaste kiirus üllatusena

MKMi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatari sõnul on selle teadmisega, et ka Soome ehitab endale kai, selles projektis algusest peale toimetatud. «Analüüsisime Balti riikide ja Soome regiooni vaatest, kuhu on võimalik sel aastal LNG vastuvõtuvõimekus luua ning Paldiski oli neist realistlikuim,» ütles Tatar. «Esialgsetel hinnangutel ei olnud tõenäoline, et Soome oma kai nii kiiresti valmis saab. Eks nende uudiste valguses, et Venemaa lõpetab nüüd gaasitarned Soome, soovitakse projekti kiirendada.»

Kas see võiks neil aasta lõpuks ka õnnestuda, on hetkel meil MKMi poolt keeruline hinnata. «Igal juhul on kogu piirkonna jaoks kindlam, kui meil on vajalik LNG vastuvõtuvõimekus loodud mõlemal pool lahte, et vajadusel saaks mõlemat varianti kasutada. Eesti kaid ehitatakse turupõhiselt ning kui Alexela ja Infortar on jõudnud järeldusele, et see on äriliselt tasuv, siis on sellega edasiminek igati õigustatud.»

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi kommenteeris Soome uudist, et probleem, mille lahendamisega Elering on tegelenud intensiivselt viimased kuud, on Eesti ja laiemalt kogu regiooni gaasitarbijate gaasi varustuskindluse tagamine olukorras, kus toru gaasi tarned Venemaalt peatuvad.