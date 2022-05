Selver: tänane hinnatase jääb püsima

«Toidukaupade kallinemine jõudis aprillis möödunud aasta sama kuuga võrreldes rekordilisele 14,6-protsendisele tasemele. Toiduainetööstuste jaoks on olulise mõjuga energiakandjate hinnad, samuti teravilja-, liha ja õlitoodete maailmaturuhinnad, nende toodete saadavus,» ütles Veski BNSile.

Puu- ja köögivilja ning teravilja saaduste puhul toob Veski määrava lisategurina välja selle, kui hea või halb saak sellel aastal tuleb. «Teravilja osas võime juba aimata, et sõjategevusest tingituna saab vilja alla vähem hektareid maad kui varem, mis tähendab ka edasisi hinnatõuse,» nentis ta.

Ka Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektori Kaimo Niitaru sõnul on toidukauba hinnatõus tõesti kauplustesse jõudnud ning kuna ebakindlus maailma majanduses püsib, siis on tootjatelt jätkuvalt kuulda teateid sisendhindade tõusu kohta.

«Paljudes tootekategooriates pole hinnatõus tootjate poolt kahjuks mitte paar-kolm protsenti, vaid ulatub kümne või enama protsendi juurde, kuna sisendhinnad on jõuliselt kasvanud. Meie sortimendis on kas veel mitte kallinenud või siis vähem kallinenud omakaubamärgi tooted, kuivõrd nende puhul on hankelepingud väga pikaajalised ja suuremahulised,» selgitas Niitaru.