Suur osa venemaalasi ei saa endale enam ka nädalast puhkust lubada

«Inflatsioon on oma töö teinud,» tõdes valitsuse juures asuva rahandusülikooli prorektor Aleksandr Safonov, kelle sõnul on turismiteenused sel aastal järsult kallinenud. Nii transport kui ka majutus. Samuti toitlustamine. Lisaks, mis on puhkus ilma meelelahutuseta. Kuid sissetulekud on venemaalastel jäänud eelmise aasta tasemele.