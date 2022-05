Bolt alustas tegevust uues Kesk-Euroopa riigis

Šveits on 21. Euroopa riik, kus saab Bolti tõukerattaid laenutada. «Kesk-Euroopa linnad on Boltile olulised turud, kus näeme, et vajadus alternatiivsete liikumisviiside järele üha kasvab. Näiteks alustasime Šveitsi naaberriigis Saksamaal tegevust täpselt aasta tagasi ja nüüdseks oleme seal laienenud lausa 54 linna. Ka Šveitsis on plaanis peagi tegevust laiendada,» ütles Šveitsi turu eest vastutav Balthasar Scheder.