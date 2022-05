The Economist: toidukatastroof on tulekul

ÜRO peasekretär António Guterres hoiatas sel kolmapäeval, et lähikuudel ähvardab maailma globaalne «toidupuuduse tont», mis võib jääda kummitama aastateks. The Economisti teatel on toidu kõrge hind tõstnud inimeste arvu, kes ei saa enda toidujulgeolekus enam kindlad olla 440 miljoni inimese võrra, 1,6 miljardini.

Miks? Suurim põhjus on mõistagi sõda. Ukraina teravilja ja õliviljade eksport on suures osas peatunud ning Venemaa põllumajandussaaduste tarned suures ohus. Need kaks riiki annavad aga kahe peale kokku 12 protsenti kaubeldava toidu hulgast. Ebakindlus tuleviku ees on kandunud seeläbi turgudele: aasta algusega võrreldes on nisu hind tõusnud 53 protsenti. Ainuüksi 16. mail kerkis hind 6 protsenti, kui India teatas, et peatab riigis valitseva kuumalaine tõttu enda nisu ekspordi.

Kui sõda venib, nagu näib tõenäoline, jäävad Venemaalt ja Ukrainast tulevad tarned piiratuks ja sajad miljonid inimesed võivad langeda vaesusse. Poliitilised rahutused, nälgivad inimesed ja kidurad lapsed on oht, mis maalima tõsiselt ähvardab, kirjutab The Economist.

Vili läheb mädanema

Teatud põllumajanduskultuuride osas on Venemaa ja Ukraina osatähtsus eriti suur. Näiteks tarnivad need kaks riiki 28 protsenti ülemaailmselt kaubeldavast nisust, 29 protsenti odrast, 15 protsenti maisist ja 75 protsenti päevalilleõlist. Seejuures moodustab Venemaa ja Ukraina osakaal ligikaudu poole Liibanoni ja Tuneesia imporditavast teraviljast. Liibüa ja Egiptuse puhul on see näitaja veel suurem – kaks kolmandikku.

Ukraina toidueksport annab tavapärasel aastal kaloreid umbes 400 miljoni inimese toitmiseks. Sõja tõttu on see kogus aga turult sisuliselt kadunud, sest Venemaa blokeerib Odessat ja teisi Ukraina Musta mere äärseid sadamaid, mida on varem ekspordiks kasutatud.

Kuigi Ukraina oli suure osa enda eelmise suve saagist jõudnud enne sõja puhkemist maha müüa, on edasine pilt tume. Nimelt on need viljahoidlad, mis on lahingutest puutumata jäänud või sõjapiirkonnast väljas, juba maisi ja otra täis. Seetõttu pole põllumeestel kuhugi panna oma järgmist saaki, mille koristus peaks algama juuni lõpus. See omakorda tähendab, et saak võib jääda põldudele mädanema.

Venemaa põllumajandussektoril on seevastu teised mured. Neil ähvardab lõppeda seemnete ja pestitsiidide varu, mida nad tavaliselt Euroopa Liidust ostavad. Samuti on probleeme transpordikanalite leidmisega.

Loodus süvendab kriisi veelgi

Samas pole sõda sugugi ainus tegur, mis ähvardab maailma suurde toidupuudusesse jätta. Juba enne sissetungi hoiatas ÜRO toiduabi organisatsioon maailma toiduprogramm, et 2022. aastast tuleb kohutav aasta. Seda põhjusel, et maailma suurim nisutootja Hiina on öelnud, et pärast seda, kui vihmad lükkasid mulluse külviperioodi edasi, võib tänavuse aasta saagikus tulla kõigi aegade halvim.