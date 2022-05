Venemaa legendaarset Moskvitši hakatakse tootma hiinlaste abiga

Moskva linnapea Sergei Sobjanin lubast pärast Renault' Venemaalt lahkumise otsust, et Renault Rossija Moskva tehases hakatakse taas legendaarset Moskvitši kaubamärki kandvaid autosid tootma.

Moskvitši tootmise nullist alustamine ei ole mitte ainult väga ambitsioonikas, vaid praktiliselt ka ebareaalne ülesanne. Komsomolskaja Pravda kirjutab, et vanade mudelite elluäratamine, isegi 90ndate keskpaiga omade, on kasutu, sest osa neist oli juba väljalaske ajal moraalselt vananenud. Uue auto platvormi, mootori, varuosade süsteemi väljatöötamine võtab aastaid ning on kolossaalne investeering. Aega aga ei ole.