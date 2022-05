Pärnu-Uulu teelõigu soovib neljarealiseks ehitada kuus ettevõtet

Maantee Uulu ja Pärnu vahel ehitatakse välja nelja sõidurajaga maanteeks, et suurendada liiklusohutust, maantee läbilaskvust ja parandada sõidumugavust. Liiklusuuring näitab, et sel lõigul on prognoositav liiklussagedus üle 15 000 sõiduki ööpäevas ja raskeliikluse osa üle 20 protsendi.