Soome gaasimüüja: Venemaa lõpetab tarned homme

Venemaa gaasihiid Gazprom on nõudnud, et maagaasi ostjad avaksid Gazprombankis kaks uut pangakontot. Esimene neist on n-ö tavaline konto, kuhu jõuab raha eurodes või mõnes muus varem kokkulepitud valuutas. Teine loodav konto peab olema aga nomineeritud rublades. Valuutavahetus tehakse automaatselt ära ülekandel esimeselt kontolt teisele, kust liigub raha edasi Gazpromile.

Soome gaasimüüja Gasum on keeldunud säärase skeemiga nõustumast. Teisipäeval teatas ettevõte, et pöördub lepingu rikkumise tõttu ka arbitraažikohtusse.

Soome energiatööstuse liidu juhi Jukka Leskelä sõnul pole gaasiimpordi katkemine kogu põhjanaabrite energiasüsteemi jaoks praegu suur probleem, kuid üksikutele ettevõtetele võib see tekitada suuri raskusi.

Gasum kavatseb enda klientidele suvehooajal gaasi hankida läbi Balticconnectori toruühenduse. Samas mööndakse, et Eesti ja Soome vahelise torujuhtme ülekandevõimsus on piiratud ja see võib tekitada probleeme.

Eile teatas uudisteagentuur Reuters, et erinevalt Soome ettevõtetest on mitmed Euroopa suuremad gaasifirmad avanud Gazprombankis pangakontosid. Reuters viitas Venemaa asepeaministri Aleksandr Novaki sõnadele, kelle kinnitusel on pooled Gazpromi 54 Euroopa kliendist kontod juba avanud.

Reutersi teatel on seda teinud näiteks Saksa energiafirma Uniper ning Itaalia energiafirma Eni.