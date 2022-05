Selgus möödunud aasta ettevõtluse sõber

EVEA (Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) liikmete hinnangul on Raivo Vare sõnumid alati olnud laia konteksti põhised, faktitäpsed ja ettevõtjat toetavad. «Ka meil, ettevõtjatel, on vaja aeg-ajalt ausat, apoliitilist ja moraalset suunanäitajat, kes valdab pai-tegemise-kunsti ka kõige segasemates ja keerulisemates majandussituatsioonides. Raivo Vare on ka suurepärane eeskuju väärikusest ja härrasmehelikkusest ning väärib igati esiletõstmist,» ütles EVEA president Heiki Rits.