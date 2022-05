Kaubandusketid: meil on ukrainlastele jätkuvalt tööd pakkuda

«Prisma on meelsasti valmis pakkuma oma kauplustes tööd Ukraina põgenikele, kes soovivad kaubandusvaldkonnas tööd teha. Hetkel on sõlmitud töölepinguid üle 20. Vesteldud on rohkemate soovijatega, nii et sellele arvule tuleb kindlasti lisa. Vabu töökohti oli meil pakkuda kokku kuni 50 inimesele, millest siis pea pooled on praeguseks täidetud,» ütles Prisma kommunikatsiooni- ja vastutustundliku ettevõtluse juht Kristiina Tamberg BNS-ile.

Selveri kommunikatsioonijuhi Rivo Veski sõnul on nende ketti tööle vormistatud ligi 80 sõjapagulast, kellest kõik on tööle võetud teenindajatena. «See tähendab Selveris, et nende tööülesandeks on peamiselt tegeleda kauba väljapanekuga, ent mõnel juhul õppida juurde ka järgmisi töölõike, kellel juba ka eesti keele õpingud edulisemalt kulgevad,» selgitas ta.

Veski kinnitas, et ka Selveris jagub vabu positsioone ja tööle värbamine toimub võrdsetel alustel. «Me ei tee siin vahet pagulastel või kohalikel töölesoovijatel. Kusjuures on ju ametikohti, kus keeleoskus on hädavajalik ja neid kohti me ukrainlastega täita paraku ei saa näiteks kassa ja infoleti teenindajad või teenindusleti teenindajad,» nentis ta.