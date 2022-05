Europarlament: Venemaa-vastased sanktsioonid peavad kehtima ka Valgevenele

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis mõistab Euroopa Parlament ühemõtteliselt hukka tõsiasja, et Lukašenka režiim toetab Venemaa provotseerimata sõda Ukrainas. Resolutsioon toob konkreetselt välja niinimetatud referendumi, millega taastatakse Valgevene tuumariigistaatus, samuti selle, et režiim võimaldab Vene sõjaväe ja relvade liikumist, riigi õhuruumi kasutamist, tankimist ning sõjalise laskemoona ladustamist.

Parlament leiab, et Valgevene režiim on Ukraina sõja eest kaasvastutav ning peab arvestama kõigi rahvusvahelisest õigusest tulenevate tagajärgedega.

Lisaks juhib resolutsioon tähelepanu, et Venemaal on Valgevenes üha suurem mõju, ennekõike finantsmõju, mis tekitab tõsiseid kahtlusi, kas Valgevene on suuteline tegema suveräänseid otsuseid.