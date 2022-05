Energiaekspert: Eesti kõige suurem rohepöörde väljakutse on hoonete renoveerimine

Ta tõdes, et hoonete soojuskindlamaks muutmine on üks põrgulikult keeruline ülesanne. Selle tõdemuse ilmestamiseks viitas Kisel Tallinna Tehnikülikooli uuringule, mis toob välja, et kliimaeesmärkide saavutamiseks peaksime praeguseid renoveerimismahte tõstma kolm-neli korda.

Rahaliselt tähendaks see tohutut kulu. Kui 2020. aastal hinnati, et Eestil on vaja 2050. aastaks elamufondi investeerida ligi 24 miljardit eurot, siis praeguseks võib see summa kasvavate ehitushindade tõttu olla juba kerkinud 30 miljardile, hindas Kisel.