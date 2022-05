Majanduse lühiuudised

Robotkullerite tootja Cleveron Mobility tahab Tallinna börsilt viis miljonit eurot koguda

Eestis isejuhtivate sõidukite tehnoloogiat arendav ja robotkullereid tootev Cleveron Mobility AS soovib lähiajal korraldada aktsiate esmase avaliku pakkumise ning noteerida aktsiad Nasdaq Tallinna alternatiivturul. Avaliku pakkumisega kaasatava kapitali maht on kuni viis miljonit eurot. Vähemalt 100 000 eurot investeerida soovivatel professionaalsetel investoritel on võimalus osaleda eraldi kinnisel suunatud pakkumisel. Avalik pakkumine suunatakse ainult Eesti investoritele. PM