Rohepööre – palju juttu, vähe otsustusjulgust ja tegusid

Riigikontrolör Janar Holmi sõnul on rohepööre väga suur ja ebamugavaid otsuseid nõudev reform, mistõttu on huvi sellega päriselt tööle asuda leige. «Praegu oleme mõneti nagu udus hetkeolukorra ja tuleviku vahel. Ei ole teekonda, verstaposte, teadmisi maastikust ega kuludest. Kui me sellest ekslemisest ja ootamisest edasi ei jõua, läheb see ühiskonnale väga kulukaks,» nentis oma ettekande pealkirjaks «Siilid udus» pannud Holm.