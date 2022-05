Direktorid võtavad üle: Venemaalt lahkuvad tubakahiiud jätavad oma vara senistele juhtidele

«Tabatšnikud» lahkuvad Venemaalt aeglaselt ja kurvalt, kirjutas Komsomolskaja Pravda. Neli turgu valitsevat tubakahiidu, kes tegutsevad Venemaal juba alates 90-ndatest, on otsustanud riigist lahkuda. Seda ei tehta kiirustades vaid vaadatakse hoolikalt, kellele oma äri müüakse.

«Tubakatootjatel on, mida kaotada, ütles Venemaa tubakatööstuse infoagentuuri peatoimetaja Maksim Korolev. «30 aasta jooksul on tubakafirmad investeeritud 5 miljardit dollarit, on rajatud tehaseid ja ostetud seadmeid.»

Tubakakontsernide omanikud otsivad nüüd väga hoolikalt järeltulijaid, kellele oma äri Venemaal üle anda. Seda tehakse vaid ettevõtte seniste juhtide ja usalduslike partnerite seas. Ekspertide hinnangul on väga tõenäoline, et müük toimub ainult juriidiliselt, kuid tegelikult toimub üleminek usaldushaldusse ning senistel omanikel on plaan sobivamal ajal uuesti Vene turule naasta.

Näiteks British American Tobacco (kaubamärgid Kent, Rothmans, Lucky Strike, Vogue, Pall Mall, Java) annab väidetavalt tootmise üle oma senisele hulgimüüjale SNA grupile.

Imperial Tobacco (Davidoff, Jade, P&S, West, Maxim) jätab ettevõtmise oma neljale Venemaa tippjuhile.

Venemaal suurima, ligi 400 miljardi rublani küündiva aastakäibega, Philip Morris International (Marlboro, Parlament, L&M, Chesterfield, Bond Street) alles otsib oma juhtide ja partnerite seast ettevõttele pärijat.

Ainult Japan Tobacco International (Winston, Camel, LD, Sobranie) pole veel oma lõplikku otsust Venemaalt lahkumise kohta avaldanud, kuid teatas, et «hindavad erinevaid võimalusi äritegevuse arendamiseks, sealhulgas võimaliku omandiõiguse üleminekut».

Idanaabrite turg on tubakatootjatele väga väärtuslik – erinevatel hinnangutel on Venemaal 33-35 miljonit suitsetajat. Sigarettide hinnad tõusid märtsis aastavõrdluses 16 protsenti.

Samas on tööstusel uus probleem toortubaka kohaletoimetamisega. Tubakas tuleb Venemaale Brasiiliast, Indiast, Aafrika riikidest, seda veetakse meritsi 40-jalastes konteinerites – esmalt Rotterdami, kus asub Euroopa suurim tubakabörs, seejärel teiste laevadega Peterburi. «Tubakat kasvatavad riigid ei ole sanktsioonidega liitunud, nad on valmis meile müüma, kuid suurimad konteinervedajad keelduvad tubakat Venemaale tarnimast,» ütles Maksim Korolev. Tema sõnul jätkub saadaolevaid varusid maksimaalselt kuueks kuuks.

«Ebaseadusliku turu jaoks on kuldne aeg tulemas,» arvas Korolev. «Venelased hakkavad tooma sigarette naaberriikidest, mis ei ole sanktsioonide all.»