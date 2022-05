IMF: Eesti peab toetama põgenikke ja valmistuma Vene gaasitarnete katkemiseks

«Leian samuti, et on murettekitav, kuidas riigi kulude ja tulude vahe on järjest püsivamalt laiaks kärisenud. Ja et seetõttu on eriti tähtis, et olulisi täiendavaid kulutusi kinnistavaid otsuseid tehakse vastutustundlikul moel ehk koos kokkuleppega, mille arvelt need täiendavad kulutused kaetakse,» kommenteeris IMFiga toimunud arutelude järel Eesti Panga president Madis Müller.