Maakleri loodud seksistlik reklaampilt tõi Arco Varale kaela feministide raevu

Postimehe info kohaselt on maakleritel Arco Varaga sõlmitud frantsiisilepingu kohaselt õigus kasutada ettevõtte logo ja antud juhul otsustaski üks maakler omal initsiatiivil säärase pildi luua.

Arco Vara: tegu on Pärnu maakleri omaloominguga

«Sotsiaalmeedia naisõiguslaste grupis täna levima hakanud väide Arco Vara kohatu sõnumiga reklaamikampaaniast ei vasta tõele. Kõik vastavasisulised väited on kas pahatahtlikud või süvenematud. Arco Vara ei ole kuvatõmmisel näidatud reklaampilti tellinud ega levitanud. Mida Arco Vara ründava postituse autor ei ole pidanud vajalikuks teistele näidata, oli see, et kõnealuse pildi postitas üks Pärnus tegutsev kinnisvaramaakler oma isiklikule Facebooki seinale ning see oli ainuisikuliselt maakleri looming,» teatas Arco Vara.

Teine õiendamist vajav asjaolu puudutab ettevõtte sõnul fakti, et Eestis on kaks Arco Vara kaubamärki kasutavat ettevõtet. «Kui sotsiaalmeedias asuti tühistama Tallinna börsil noteeritud kinnisvaraarendajat AS Arco Vara, siis kõnealuse postituse teinud maakler töötab hoopis Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜs, mis ei kuulu ASile Arco Vara. Ka kultuurisõdasid pidades tuleb eelnevalt faktid selgeks teha ning adresseerida oma pretensioonid kohaselt,» teatas Arco.

«Mis puudutab kõnealuses postituses kasutatud vanasõna «mehe kodu on maailm ja naise maailm on kodu», siis Arco Vara AS ei võta seisukohti vanasõnade paikapidavuse osas. Täpselt samamoodi, nagu ei ole äriettevõtetel vajalik kontrollida teiste vanasõnade paikapidavust, à la kas ikkagi igaüks kukub auku, kes seda teisele kaevab,» sõnas ettevõte.