Kütusehinnad on tõusnud veerandi võrra ja langust pole loota

«Mootoribensiini sisseostuhinnad maailmaturul on maikuu algusest saadik olnud tugevas tõusus. Tõusu on põhjustanud nii bensiinitarbimise hooaja algus, bensiini laovarude globaalne seis kui Venemaa energiatoodetest loobumine,» selgitas Sassi BNS-ile.

Ta märkis, et kütusehindade jaemüügihindade määramisel lähtub Circle K nii mootorikütuste sisseostuhindadest, riiklikest maksudest ning kohalikust konkurentsist ning kinnitas, et maailmaturu hinnalanguse puhul on Circle K valmis koheselt jaehindu alandama. Samas jõuab Eesti turule hinnamuudatus tema sõnul tavaliselt 7–10-päevase viitega.