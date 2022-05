Majanduse lühiuudised

Eesti kuulutas välja gaasivarustuse varajase hoiatuse taseme

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kuulutas sarnaselt Soome ja Lätiga välja gaasivarustuse varajase hoiatuse taseme, mis annab Euroopa Liidu regulatsiooni kohaselt täiendavad võimalused gaasitarnete kindlustamiseks kriisiolukorras. «Eleringi hinnangul on pingeliseks muutunud geopoliitilise olukorra tõttu kasvanud gaasitarnetega seonduvad riskid, mistõttu on riigi varustuskindluse seisukohalt oluline tagada, et meil oleks võimalikult hea ülevaade turul gaasiga seonduvatest tehingutest,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Minister lisas, et samal ajal jätkatakse tegevust riikliku gaasivaru loomiseks ning veeldatud maagaasi vastuvõtuvõime loomiseks, et tugevdada riigi varustuskindlust ning loobuda lõplikult Venemaa päritolu gaasi kasutamisest. BNS