Soomlased keeldusid gaasi eest rubladega maksmast, tarnete katkemise oht suureneb

Gasumil on pikaajaline maagaasi tarneleping Vene Gazprom Exportiga ning ettevõtted on lepingu üksikasjade üle läbirääkimisi pidanud eelmise aasta sügisest. «Gazprom Export esitas aprillis Gasumile nõude, et hankelepingus kokkulepitud maksed tuleks edaspidi tasuda eurode asemel rublades. Lisaks on Gazprom Export esitanud Gasumile lepinguga seoses muid pretensioone,» teatas Gasum. «Me ei aktsepteeri Gazpromi ettepanekut minna üle rublamaksetele. Lisaks on ettevõtetel oluline erimeelsus ka muude lepingu alusel esitatud nõuete osas.»