India sadamas on ekspordikeelu järel lõksus 400 000 tonni nisu

Maailma suuruselt teine nisutootja India teatas läinud nädalal, et uusi ekspordileppeid ei saa sõlmida ilma valitsuse loata. Ootamatu otsus on paisanud kaosesse Kandla sadama Gujarati osariigis, kus on ummikusse jäänud umbes 4000 veokit, teatas sadama operaator. Samuti on sadamas lõksus neli osaliselt lastitud laeva umbes 80 000 tonni nisuga.