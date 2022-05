Paulig investeerib Hollandi taimse juustu idufirmasse

Willicroft pakub taimseid juuste, mille valmistamisel on ühendatud traditsiooniline tehnoloogia keskkonnaõbralike koostisosadega, nagu oad ja kaunviljad. Tänu sellele rahastusele laieneb ettevõte uutele turgudele Põhjamaades, Ühendkuningriiki ja Saksamaale, teatas Paulig.

PINC on Pauligi kapitaliinvesteeringute üksus, mis tegeleb investeerimisega toidu tulevikuga tegelevatesse idufirmadesse. Üksuse eesmärk on aidata Pauligil ettevõttena uueneda ja areneda ning anda oma panus maitsvama, tervislikuma ja kestlikuma planeedi heaks.

Paulig on toidu- ja joogivaldkonnas tegutsev pereettevõte, mille kaubamärgid on Paulig, Santa Maria, Risenta, Liven ja Poco Loco. Pauligi netomüügitulu oli 2021. aastal 966 miljonit eurot. Ettevõttes on kokku üle 2200 töötaja 13 riigis.