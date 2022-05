Noored soovivad pangalt enim nõu raha säästmisel ja oma kodu ostmisel

Eri vanuses klientide ootusi lähemalt uurides ilmneb, et vanuse muutudes muutuvad omajagu ka prioriteedid. Kui 18–20-aastaste jaoks on esmajoones vajalik tugi raha säästmisel (68 protsenti vastanuist), siis 21–25- ja 26–30-aastastel on olulisimad küsimused seotud oma esimese kodu soetamisega (vastavalt 65 protsenti ja 58 protsenti). Investeerimisega alustamise tuge ootavad pangalt koguni pooled noored kliendid.

Nõu ja tuge oodatakse ka reisimisega seotud teemadel (krediitkaardid, reisikindlustus), oma esimese auto soetamisel, aga ka esimese ettevõtte loomisel. Iga viies 18–25-aastane Swedbanki klient on uuringutulemuste järgi huvitatud ettevõttega alustamisest ning soovib selleks panga nõu. Seejuures oodatakse abi just nõustamisel ja koolitustel, kuidas ettevõtlusega alustada, aga ka tuge ettevõtte finantseerimisel.

«Pangalt ei oodata pelgalt pangakontode avamist ja laenulepingute allkirjastamist, vaid asjatundliku nõustaja ja teenäitaja rolli täitmist. Noorte ootused on kõrged. Peame pingutama, et neile vastata,» tõdes Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. «Selleks küsime noorte arvamust igal aastal ja võtame nende tagasisidet väga tõsiselt ning töötame eraldi tiimidega, et arendada välja just noorte ootustele vastavaid pakkumisi ja tooteid.»