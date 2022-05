Trükikoda Printall saab uue juhi

Printalli nõukogu esimees Ahto Pärl lausus, et uue tegevjuhi nimetamise eesmärk on viia Printalli tegevus järgmisele tasemele, lähtudes tänase majanduskeskkonna väljakutsetest ja tööstusettevõtete uudsetest võimalustest, nagu näiteks automatiseerimine, robotiseerimine ja seeläbi saavutatav efektiivsuse kasv. «Printall on tugev ettevõte, mille igapäevategevuses pole vaja järske muudatusi, kuid seoses maailmas trükitööstuse valdkonnas toimuva pideva tehnoloogilise arenguga soovisime kaasata Printalli juhtimisse tehnoloogia- ja protsessijuhtimise kogemustega meeskonnaliikme, kes võtab vastutuse automatiseerimise- ja robotiseerimise protsesside elluviimisel,» lausus nõukogu esimees.