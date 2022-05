Eesti kuulutas välja gaasivarustuse varajase hoiatuse taseme

«Eleringi hinnangul on pingeliseks muutunud geopoliitilise olukorra tõttu kasvanud gaasitarnetega seonduvad riskid, mistõttu on riigi varustuskindluse seisukohalt oluline tagada, et meil oleks võimalikult hea ülevaade turul gaasiga seonduvatest tehingutest,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.