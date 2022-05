Kas leida uued tarnijad või külmetada - Kadri Simson otsib uusi gaasimüüjaid

Juba märtsikuus käis Euroopa Liit välja plaani, mille järgi pidid liikmesriigid lõpetama kiiremas korras Venemaa kivisöe, nafta ja gaasi tarbimise. Kui kivisöele tehti embargo ära, siis hoopis raskem lugu on nafta ja gaasiga. Naftaembargo vastu on teiste seas Ungari. Gaasiga on aga selline lugu, et kui Brüsseli plaani kohaselt peavad riigid aasta lõpuks 2/3 võrra Vene gaasi tarbimist vähendama, siis nädalavahetusel lõhkes uudispomm, kui Euractiv kirjutas, et Brüssel valmistab juba riike vaimselt ette gaasišokiks – olukorraks, kui Venemaa gaasitorud lihtsalt üleöö kinni keerab. Seda, kuidas puuduv energia kiiresti asendada, on aga ikka veel ebaselge.