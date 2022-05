Elon Musk on Twitteri ülevõtmisega hädas

Elon Musk on suhtluskeskkonna Twitteri äärmiselt innukas kasutaja ning on seal mitmeidki torme tekitanud.

Eelmise kuu teisel poolel suhtluskeskkonna Twitter aktsionäridele ettevõtte eest 44 miljardit USA dollarit pakkunud Elon Musk säutsus reedel, et on otsustanud sotsiaalmeediaettevõtte ülevõtmise ajutiselt ootele panna ja uurida, kas platvormi liba- ja rämpskontode arv on ka tegelikult viis protsenti, nagu ettevõte väidab, või suurem.