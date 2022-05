Eesti Raudtee nelja kuu veomaht kukkus järsult

Transiitveod moodustasid selle aasta esimese nelja kuu jooksul kokku Eesti Raudteel liikunud vedudest pea 1,9 miljonit tonni, mis on 48,4 protsenti vähem kui 2021. aasta samal perioodil. Konteinerveod moodustasid Eesti Raudtee taristul nelja esimese kuuga kokku veidi üle 23 900 TEU, mis on võrreldes möödunud aasta esimese nelja kuuga pea kahekordistunud.

Samal ajal on selle aasta esimesed neli kuud reisijate osas näidanud head kasvu. «Meie lootus on, et rongiga reisijate numbrid saavutavad koroonapandeemia eelse taseme,» ütles Zimmermann.