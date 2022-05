Raivo Vare: hinnatõus ei ole ajutine. Ma garanteerin, et järgmisel talvel on gaasihinnad kõrgemad

Tänasel riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil leidis Vare, et inflatsiooni juurpõhjused pole Eesti riigi kontrolli all. «Loodan, et siin auditooriumis pole ühtegi inimest kes usuks, et sõda saab kohe läbi. Karta on, et see kestab minimaalselt sügiseni-aasta lõpuni. Võiksime ära unustada lootused, et «kohe läheb üle»,» leidis ta.

Seega tuleks Vare sõnul võtta ajahorisondiks vähemalt aasta. Ta tõdes, et võimalusi olukorraga tegeleda on vähe ja need võimalused, mis on, mõjutavad riigi tulusid. «Natuke mission impossible (võimatu missioon - toim.). Nii teha, et riigieelarvet ei mõjuta - see ei õnnestu.»

Ettevõtja Indrek Neivelt pakkus välja tulumaksuvaba miinimumi tõstmise. «Indrekul on pakkumine, mis langeb välja meinstriimist. Võibolla olekski mittetraditsioonilist varianti vaja,» leidis Vare. Tema sõnul peaks kõik stsenaariumid «üles rivistama», tegema vajalikud arvutused ja lähtuma poliitiliste otsuste tegemisel nendest.

Neivelt: CO2 kvoodi hinna puhul pole tegu turumajandusega

Neivelti sõnul tuleks hetkeolukorras üle vaadata ka süsihappegaasi kvoodihind. Tema sõnul on raske aru saada, kuidas saab Eesti ettevõtja olla konkurentsivõimeline, kui peab elektri eest maksma Soome tasemest 50% rohkem. «Oleme mingite asjadega Euroopast hinna poolest mööda läinud. Poola või Saksamaaga võrreldes on kulud suuremad - rohkem kütta vaja. Kui Euroopa energiavolinik (Kadri Simson - toim.) on Eestist, siis miks on CO2 kvoodi hind selline - kas ta ei võiks olla fikseeritud ja oluliselt madalamal tasemel?» küsis ta.

Neivelt märkis, et siin pole tegu «turumajandusega», vaid tegemist on kunstlikult tekitatud kaubaga, millele on juurde lastud spekulandid. «Kui sõda algas, siis CO2 kvoodi hind kohe langes. Pole teist tõlgendust, kui et spekulantidel olid mujal paremad spekuleerimisvõimalused. CO2 võiks olla rahulikult fikseeritud hinnaga,» leidis ettevõtja, kelle sõnul kannatab vastasel juhul ka Euroopa konkurentsivõime võrreldes Aasiaga.

Indrek Neivelt Foto: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix

Neivelt märkis, et just Simsoni eestvedamisel ühendati hiljuti Ukraina elektrivõrk väga kiiresti Euroopaga. «Siis teeb (CO2 hinna fikseerimise - toim.) ka ära - see on pisikene asi võrreldes kõige muuga,» ütles ta.

Tulumaksuvaba miinimumi puhul leidis Neivelt, et oluline on tegeleda madala sissetulekuga inimestega, nähes vajadust ka toiduainete käibemaksu langetamiseks. «Püsikulud on madala sissetulekuga inimestel väga kõrged. See on koht, mis tekitab ka teenindussektoris inflatsiooni - kuna ta on nii ebaefektiivne, ei saa impordiga asendada, keegi peab seda tööd ikka siin tegema. Ja nendel inimestel on täna püsikulud nii palju kasvanud,» nentis ta.

Samuti pidas Neivelt oluliseks, et statistikaamet avaldaks rohkem Eesti hindade võrdlusi teiste Euroopa riikidega. Kurioosse näitena oli Eurovisioonil telefoni teel hääletamine kõige kallim just eestlaste jaoks. «Avalikustamine on alati üks hea tegevus.»

Vare: gaasi hind ei lange