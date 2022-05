Euroopa Komisjon ootab Eestile tänavu väikest majanduskasvu

Euroala inflatsioon peaks 2022. aastal olema 6,1 protsenti, kahanedes 2023. aastal 2,7 protsendile. 2022. aasta puhul tervikuna tähendab see märkimisväärset ülespoole korrigeerimist võrreldes 2022. aasta talvise vaheprognoosiga, kus eeldati, et inflatsioon on 3,5 protsenti. Eeldatakse, et inflatsioon jõuab haripunkti käesoleva aasta teises kvartalis 6,9 protsendi juures ja alaneb seejärel järk-järgult.