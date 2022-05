McDonald's lahkub Venemaalt lõplikult

McDonald's rajas oma esimese restorani Moskvasse 1990. aastal. Vene turule siseneti ühe esimesena kohe pärast seda, kui Nõukogude Liit hakkas avama oma majandust lääne kaubamärkidele. Nüüd on kiirtoiduketi lahkumisel sarnane sümboolne tähendus.

Juba märtsis sulges McDonald's ajutiselt oma 850 restorani riigis. Nüüd teatas ettevõte, et kavatseb müüa kõik oma Venemaal asuvad restoranid kohalikule ostjale ning alustab neilt oma logode eemaldamist.

Ettevõtte võimalikku ostjat ei nimetanud, kuid lisas, et tagatakse, et nende 62 000 Venemaa töötajale makstaks jätkuvalt palka kuni võimaliku müügitehingu lõpuni ja soovitakse, et uus Venemaa omanik jätkaks tööd samade inimestega ka edaspidi.