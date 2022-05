iPhone saab tõenäoliselt endale Androidi maailmast tuttava laadimispesa

Bloombergi teatel katsetab Apple enda järgmiste iPhone'i mudelite peal nii USB-C laadimispesa kui ka üleminekuadapterit, mis võimaldaks kasutajatel telefoniga ühendada enda varem soetatud Lightning otsaga lisaseadmeid, näiteks kõrvaklappe.

Kui Apple peaks oma telefoniäri tõepoolest uue standardi peale üle viima, võivad USB-C laadimispesaga iPhone'id kõige varem peolettidele jõuda 2023. aastal. Tänavuse aasta telefonid tulevad veel kindlasti Lightning pesaga, kirjutab Bloomberg.

iPhone'ide üleminek USB-C'le oleks loogiline ka põhjusel, et see muudaks erinevate Apple'i seadmete laadimise kasutajatele mugavamaks. Juba praegu kasutab enamik iPade ja Mac arvuteid USB-C'd, mitte Lightning-tüüpi ühendust. Samas on osad Apple'i tarvikuid, sealhulgas AirPodid, Apple TV kaugjuhtimispult ja MagSafe'i akud ja laadijad, endiselt veel Lightningu standardil.

Apple'i klientide jaoks tähendab kahe standardi paralleelne kasutuses olek, et nad ei saa oma iPhone'i, iPadi, Macide ja Airpodse laadida ühe juhtmega, mis on üsna veider, arvestades Apple'i soovi püüelda alati kasutuslihtsuse poole.

Ajendiks Euroopa Liit

Oma olemuselt on USB-C laadija Lightningust veidi suurem, kuid võimaldab pakkuda kiiremat laadimiskiirust ja andmeedastust. Uue laadimisstandardi kasutuselevõtu suurim muutus oleks aga see, et kuna USB-C ühildub paljude teiste seadmetega, saaks iPhone'e ja Androidi telefone hakata lõpuks laadima ühe laadijaga.

Samas vähendaks iPhone'ide üleminek USB-C'le aga Apple'i kontrolli tarvikute turul toimuva üle. Praegu sunnib Apple lisaseadmete tootjaid Lightning pistiku kasutamise eest lisatasu maksma ning tarvikud peavad müügile saamiseks läbima range heakskiitmisprotsessi. USB-C on aga vaba standard, mistõttu oleks Apple sunnitud oma senistest reeglitest loobuma.

Viimastel aastatel on Apple väidetavalt töötanud ka ilma laadimispordita iPhone'ide kallal, püüdes edendada 2020. aastal kasutusele võetud MagSafe'i-nimelist juhtmevaba laadimissüsteemi. Kuid kuna juhtmevabaühendus on telefoniaku laadimisel aeglasem, pole lähitulevikus oodata, et laadimispesa iPhone'idelt sootuks ära kaoks.

Peamine USB-C'le ülemineku põhjus peitub aga tõenäoliselt hoopis Euroopa Liidu poliitikas. Nimelt võeti aprillis Euroopa parlamendis vastu regulatsioon, mis sunnib telefonide ja teiste elektrooniaseadmete tootjaid USB-C'd kasutama. «Mobiiltelefonid, tahvelarvutid, digikaamerad, kõrvaklapid ning peakomplektid, käeshoitavad videomängukonsoolid ja kaasaskantavad kõlarid, mida saab laadida juhtmega kaabli abil, peavad olema varustatud USB-C pordiga,» seisab seadusandluses.

Apple on öelnud, et Euroopa Liidu väljatöötatud regulatsioon kahjustab aga innovatsiooni. «Oleme mures, et regulatsioon, mis kohustab kõigi turul olevate seadmete jaoks tootma ainult ühte tüüpi pistikuid, kahjustab Euroopa tarbijaid, aeglustades kasulike uuenduste kasutuselevõttu laadimisstandardites, sealhulgas ohutuse ja energiatõhususega seotud uuendusi,» teatas ettevõte eelmisel aastal.

Osade analüütikute hinnangul võib Apple Euroopa turu jaoks välja tulla ka eraldi iPhone'i versiooniga, säilitades Lightningu laadimispesaga mudelid muudel turgudel. Seda varianti ei peeta aga kuigi tõenäoliseks, sest regioonipõhiste iPhone'i kasutamine erinevate pistikutega tooks veelgi rohkem segadust tarneahelatesse.