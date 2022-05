Eesti Gaasi ja Tallinki suuromanik ostis Lasnamäel ärihoone

Infortari juhatuse esimehe Ain Hanschmidti sõnul moodustab kinnisvara osakaal Infortari investeerimisportfellis laevanduse ja energeetika kõrval ligi veerandi. «Arendame ise oma kinnistuid ja vaatame ka ringi – kõrge kvaliteediga kinnisvara osas näeme alati ruumi laienemiseks, tehing Restate’iga sai igati mõistlik ja esmakordne koostöö Luminoriga on olnud samaaegselt nii paindlik kui ka pragmaatiline,» ütles Hanschmidt.

«Tähesaju ärilinnaku tugevuseks on asukoht - see on piirkondlik keskpunkt, kuhu inimesel on mitu põhjust tulla. Lasnamäe planeering on väga hästi läbimõeldud ning toetab piirkonna edenemist nii elu- kui ärikeskkonnana, mistõttu on tegemist eduka investeeringuga,» sõnab Restate’i tegevjuht Risto Abel.

Luminor Eesti ettevõtete panganduse juht Indrek Julge ütles, et alati on hea meel toetada usaldusväärsete ettevõtjate perspektiivikaid plaane. Julge nõustub ka piirkonna plussidega. «See hoone on Lasnamäel suurepärase asukohaga, kuhu on hea ligipääs tänu Laagna ja Mustakivi teele,» märkis Julge.

Möödunud aastal Lasnamäel Tähesaju tee 11 valminud silmatorkava arhitektuuri ja nutilahendustega 5600-ruutmeetrise loft-office tüüpi hoone ühendab endas kaubandus-, teenindus-, büroo- ning laopindasid. Ärihoone on rentnikega täielikult kaetud, teiste seas tegutsevad selles Maxilla hambakliinik, spordiklubi 24-7 fitness, Ciao Ragazzi restoran, Baltest mööbel, Smartech Shop jt. Tähesaju 11 kõrval valmib Restate arendamisel käesoleva aasta juulis identne ärihoone aadressil Tähesaju 9.

Infortar on Eesti üks suurimaid investeerimisettevõtteid, mille peamised tegevusvaldkonnad on laevandus, energeetika, transport, kinnisvara, hotellindus, ehitus- ja ehitusmaterjalid, trükitööstus, jaekaubandus, finants-, tervise- ja heaoluteenused. Lisaks 40% osalusele AS-is Tallink Grupp kuulub Infortari investeeringute portfelli AS Eesti Gaas, piirkonna esimene gaasitanker «Optimus», ligikaudu 70 000 m² erinevaid hotelli- ja SPA kinnistuid Tallinnas ning üle 350 000 m² maad Tallinnas ja selle ümbruses. Kokku kuulub Infortari kontserni 41 tütarettevõtet.