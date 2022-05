Renault müüs oma Venemaal asuvad autotehased

Tehingu hinda ei teatatud, kuid tööstus- ja kaubandusminister Denis Manturov ütles aprillis, et Renault kavatseb müüa oma Venemaa varad sümboolse ühe rubla eest. Lepingu kohaselt säilitab Renault kuueaastase optsiooni AvtoVazi osaluse tagasiostmiseks.

Samas aprillis 2022 kahanes uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite müük Venemaal 78,5 protsenti võrreldes aprilliga 2021. Vene suurimat autotootjat AvtoVazi on samuti tabanud üks löök teise järel. Esimeses kvartalis, kui agressiooni mõju oli veel tootmisele väike, müüdi ikkagi kõigest 61 000 autot, mis oli 33 protsenti vähem kui eelmisel aastal. Sõja algusest on aga komponentide puuduse tõttu tulnud ettevõttel teha üha enam tootmiskatkestusi. Aprillis töötas tehas vaid kümnel päeval ning teatati, et suvel käib tootmine parimal juhul vaid neljal päeval nädalas.