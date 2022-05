Saksamaa lubab Venemaalt nafta ostmise lõpetada ka ilma Ungari nõusolekuta

Bloombergiga rääkinud anonüümsust soovinud riigiametnike sõnul edenevad Berliini jõupingutused naftale alternatiivsete tarneallikate leidmisel jõudsalt ja Saksa valitsus on kindel, et suudab järgmise 6 kuni 7 kuu jooksul lahendada ka kõik logistilised probleemid.

Euroopa Liidu välisministrid kohtuvad täna Brüsselis, et arutada ELi järgmist sanktsioonide paketti Venemaale. Nafta impordikeelu lisamine sinna ei ole aga lihtne, sest Ungari on kõigi liikmesriikide nõusolekut vajavale sammule tugevalt vastu, öeldes, et see meede kahjustaks liiga palju tema majandust.