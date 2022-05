Analüütikud: Elon Musk kardab Twitteri eest üle maksta

Kuigi ettevõtja Elon Musk väidab, et pani Twitteri ostutehingu seisma selleks, et uurida, kui palju on platvormil võltskasutajaid, on osa analüütikud veendunud, et tegelik põhjus peitub rahas. Paljud analüütikud aga usuvad, et Musk pani tehingu ootele lihtsalt sellepärast, et pakkus üle. Twitteri aktsia langes reedel enam kui kaheksa protsenti ja on praegu umbes 23 protsenti odavam Muski pakutud ostuhinnast 54,20 dollarit aktsia kohta. PM