Saudi naftahiid alustas aastat kolme Eesti riigi eelarve suuruse kasumiga

Saudi riikliku energiafirma tõusu taga on üleilmse energiaturu volatiilsus ning Venemaa Ukraina vastu alustatud sõjale järgnenud naftahinna tõus.

Tänavu esimeses kvartalis ulatus Aramco (ametlikult Saudi Arabian Oil Co) puhaskasum 39,5 miljardi USA dollarini, mis on oluliselt rohkem kui eelmise aasta samal perioodil teenitud 21,7 miljardit dollarit. Võrdlusena: Eesti riigieelarve tänavuse aasta riigieelarve kuludeks on 13,64 miljardit (ilma lisaeelarveta).