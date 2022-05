Kaks kolmandikku venelastest pole enda palgaga rahul

37 protsenti venemaalastest tunnistas, et nad pole mitte kunagi palka juurde küsinud ning veerand küsitlusele vastanutest tõdesid, et nad kardavad seda teha. Seda hoolimata tõsiasjast, et Venemaa aastane inflatsioon kerkis aprillis 17,8 protsendile , mis on viimase 20 aasta kõrgeim tase.

Mis siis takistab venelastel palka juurde nõudmast? 28 protsenti vastanutest ütles, et ei näe sellel mõtet, kuna nad on kindlad, et raha juurde ei anta. 24 protsenti usub, et praeguses olukorras pole selleks lihtsalt õige aeg. 14 protsenti kardab, et selliste palvete peale saab ülemus paremal juhul vihaseks ning halvemal juhul näidatakse neile ust. 17 protsenti inimesi tunnistas, et nad on lihtsalt liiga häbelikud. 7 protsenti põhjendas oma passiivsust raskustega ettevõttes ning kümme protsenti küsitletutest ei osanud ühest põhjust välja tuua.