NIPINURK ⟩ Tunnustatud finantsnõustajad õpetavad, kuidas inflatsiooniga toime tulla

Võimalusel vältige auto ostmist

Seda peamiselt põhjusel, et kuigi autolaenu intressimäärad on madalad, on uute autode hind tarbijahinnaindeksi järgi viimase aasta jooksul kiiresti tõusnud (USAs 11% - toim). Kasutatud autode hulgas on pilt tihtilugu veelgi hullem. Zigmont ütleb, et autode hinnad on reaalsusest irdumas ja enne uue sõiduvahendi soetamist võiks endalt mitu korda üle küsida, kas uut sõidukit ikka on praegu ilmtingimata vaja.